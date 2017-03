Prefeitura implementa políticas de segurança publica, em Senador Canedo

Buscando criar e implementar políticas de segurança pública, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), foi reativado com a posse de seus novos membros. A solenidade aconteceu nesta quarta-feira, 22 de março, no auditório do Fórum de Senador Canedo.

O gabinete será representado por várias entidades do município, que tem por proposta estabelecer medidas estratégicas para combater a criminalidade e a insegurança. O termo de posse foi assinado pelo prefeito Divino Lemes, após o discurso de implementação do Gabinete pelo assessor da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciaria de Goiás, Hernany Bueno.

Representando o Comando da Polícia Militar de Senador Canedo, major Vanderlan Rodrigues, destacou que o GGIM irá funcionar como medida preventiva, especialmente no controle de homicídios.Segundo o prefeito Divino Lemes, a segurança pública trabalha muitas vezes desassociada da sociedade e das entidades e o GGIM vem para juntar forças, trabalhar em conjunto. “Devemos direcionar os recursos públicos para o que realmente importa, por isso é fundamental que a Prefeitura participe disso. Precisamos sensibilizar as pessoas e trabalhar em prol da segurança. A posse do Gabinete de Gestão Integrada é fundamental para que isso ocorra. É um serviço não remunerado, mas que tem relevância para a nossa região, que clama por mais segurança. Agora, com o esforço das entidades, vamos discutir novas ações de combate à criminalidade”, pontua.

Para a secretária municipal de segurança pública, Sargento Cristina Dias, o tema é uma questão emergencial. “Vamos buscar melhorias na segurança através do esforço de cada entidade. Trabalhar com iniciativas qualificadas, verificando os problemas, além de trabalhar com prevenção junto à sociedade. Estamos respondendo aos desejos da população, se todos os órgãos assumirem o que foi proposto, logo teremos respostas, conclui a Sargento Cristina.

