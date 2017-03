Menores suspeitos de latrocínio no interior de Goiás são apreendidos em Goiânia

PM, foi informada a respeito da localização de dois menores infratores, suspeitos de um latrocínio na Cidade de Goiás. Ainda segundo as informações iniciais esses menores estariam cometendo diversos roubos na Região Noroeste de Goiânia.

Após denuncias a PM, foia até o Setor Parque Tremendão, onde conseguiu localizar e abordar um dos menores que portava porções de drogas. Durante as buscas, os Policias encontraram outro menor que estava com uma balança de precisão, um revólver calibre 32 com 06 (seis) munições intactas além de dinheiro que segundo um dos menores foram conseguidos através do tráfico de drogas.

Duas menores que estavam no interior da residência também foram apreendidas sendo encaminhadas à Delegacia Estadual de Apuração de Atos Infracionais onde permanecem a disposição da Justiça.