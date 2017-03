Maternidade Dona Iris reabre leitos que estavam fechados desde o ano passado, em Goiânia

Foi reaberto para atendimentos o Espaço Jasmim, que faz parte do Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), em Goiânia. A ala com 12 quartos e 24 leitos de obstetrícia e Unidade de Atendimento Intensivo (UTI) neonatal estava fechada desde o dia 2 de dezembro de 2016.

A decisão foi tomada após o surgimento de uma superbactéria durante período de superlotação do Hospital Materno Infantil (HMI), que causou a morte de dois bebês no último final de semana.

De acordo com o Ministério Público de Goiás, foram realizadas readequações para a retomada dos serviços no HMDI. A expectativa é de que haja divisão no atendimento obstétrico entre as duas unidades e, com isso, a redução na superlotação do HMI, com a remoção de pacientes para o HMDI.

No acordo entre os gestores, o MP ficou encarregado de cobrar da Prefeitura de Goiânia o pagamento da dívida com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc), que administra o HMDI, que levou ao fechamento do Espaço Jasmim.