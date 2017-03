Garota com deficiência rara vai a jogo pela primeira vez e se emociona

A garota Anna Júlia Alves Barbosa, de 5 anos, viveu grandes emoções no último domingo. Pela primeira vez, ela esteve em um estádio para acompanhar um jogo de futebol. Anna Júlia sofre com agenesia do corpo caloso, deficiência rara que dificulta a fala e a locomoção, e foi convidada pelo Goiás para acompanhar a partida contra o Anápolis, na Serrinha.

– Estou ansiosa e muito animada. É a primeira vez que vejo um jogo de perto – disse logo ao chegar no portão de entrada do campo do Goiás, em Goiânia.

Por causa do problema, Juju, como é chamada por amigos e familiares, pode ter a atrofia dos membros. Para que o caso não se agrave, ela precisa passar por uma cirurgia que não é realizada em Goiânia, mas apenas em Joinville ou nos Estados Unidos. A família lançou uma campanha para arrecadar R$ 200 mil, custo aproximado dos gastos que envolvem a viagem e o procedimento de operação.

– Essa cirurgia é muito cara. Preciso da ajuda – contou Anna Júlia no sistema de som.

Ele entrou com os jogadores no gramado e permaneceu durante o Hino Nacional. Recebeu o carinho dos atletas e até ganhou uma camisa autografada pelo atacante Carlos Eduardo. Depois foi para a tribuna da Serrinha, de onde acompanhou o empate por 1 a 1 com o Anápolis.

– Nós ficamos agradecidas de participar desse momento. Não veio a vitória, mas para nós foi de grande alegria – falou Stefany Ohanny Alves, mãe da Juju.