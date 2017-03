Estudantes anapolinos terão Passe Livre

Após anos de luta, passa a ser realidade para os estudantes anapolinos o Passe Livre Estudantil. O projeto de Lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na última terça-feira, 21. Essa foi uma das primeiras bandeiras levantadas pelo prefeito Roberto Naves em sua gestão. “A implantação do passe livre para os estudantes de Anápolis foi pauta de uma das nossas primeiras conversas com o governador Marconi Perillo. Participamos de todas as etapas desse processo”, disse o prefeito que, inclusive, esteve no evento de assinatura do documento encaminhado ao Legislativo goiano no dia 9 de fevereiro.

O programa Passe Livre Estudantil vai beneficiar 15 mil estudantes de Anápolis com duas viagens gratuitas via transporte coletivo, por dia, para ir e voltar da instituição de ensino. O aluno poderá ser contemplado com até 48 viagens mensais, que serão fornecidas de acordo com os dias letivos de cada instituição de ensino. Com a aprovação na Assembleia, o projeto de Lei segue para sanção do governador e deve entrar em vigor no próximo semestre.