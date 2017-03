Denarc prende traficante em flagrante e apreende R$ 10 mil em drogas em Goiânia

A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) prendeu em flagrante Vilmar Borges de Souza pela prática do crime de tráfico de drogas, no Setor Sudoeste de Goiânia. O suspeito foi encontrado com vários tabletes que se assemelham a crack, cocaína, maconha e pasta base.

Além das entorpecentes, o autor foi preso com uma balança de precisão. Vilmar confessou que vendia apenas pasta base e que adquiriu as drogas pela quantia de R$ 10 mil.