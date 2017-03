Começou as inscrições para programa Bolsa Cultura, em Anápolis

Jovens artistas acima de 16 anos que participam ou queiram ingressar na Companhia Anapolina de Teatro, Corpo de Baile do Teatro Municipal, Orquestra Jovem e Orquestra de Violeiros e precisam de ajuda financeira podem se inscrever no programa Bolsa Cultura. As inscrições, abertas de 20 a 24 deste mês, devem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura. As audições acontecem nos dias 30 de março e 1º de abril, conforme informações do quadro no final da matéria.

O programa Bolsa Cultura oferece incentivo de R$ 400 para que artistas iniciantes possam investir na sua profissionalização. O benefício, que tem duração de dez meses, é renovável. Para as inscrições são solicitadas cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e currículo acompanhado de documentos que comprovem sua veracidade. Para a Orquestra de Violeiros e Companhia Anapolina de Teatro as inscrições são para cadastro de reserva.

Audições

Corpo de Baile

30 de março – 18h30 às 20h30 – Escola de Dança

Orquestra Jovem

30 de março – 15h – Auditório da Escola de Música

Companhia Anapolina de Teatro

1º de abril – 9h às 12h – Teatro Municipal

Orquestra de Violeiros

1º de abril – 9h – Auditório da Escola de Música