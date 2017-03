Aylon entra, e Goiás bate o Crac por 3 a 2 de virada

Tudo caminhava para uma tragédia esmeraldina em plena Serrinha. No entanto, Aylon mudou a história da partida e evitou o pior para o Goiás. Frontini abriu o placar, o garoto Otacildo deixou tudo igual, mas o argentino fez 2 a 1 antes do intervalo. Aí no segundo tempo apareceu o atacante emprestado pelo Internacional. Ele fez dois gols em um intervalo de 11 minutos, ambos de cabeça, e decretou a virada para 3 a 2. Festa e alívio para os poucos 586 pagantes.

Com a vitória, o Goiás segue na ponta do Grupo A, agora com 21 pontos, mas ainda vê a Aparecidense, com 23, na liderança geral do Campeonato Goiano. O Alviverde volta a campo no domingo para o clássico contra o Vila Nova, no Serra Dourada. O Crac, por sua vez, permanece na lanterna da chave com oito. O Leão folga no fim de semana.

Depois de uma forte chuva, o jogo começou com vários torcedores ainda chegando à Serrinha. Eles pelo menos foram premiados com um bom primeiro tempo, no qual o Crac foi bem mais eficiente. Aos 16 minutos, o Leão do Sul conseguiu bela jogada de ultrapassagem e abriu o placar com Frontini completando cruzamento de Rodrigo Dias.

O Goiás criava muito pouco e tinha dificuldade para furar o bloquei adversário. Mesmo sem jogar bem, porém, o Alviverde chegou ao empate com Otacildo, que novamente mostrou faro de gol, aos 27, para empurrar a bola para as redes após chute mascado de Pedro Bambu. Só que Frontini estava impossível. O centroavante do Crac aproveitou cruzamento da esquerda, aos 35 minutos, e fuzilou de canhota para colocar o Leão mais uma vez em vantagem.

Na etapa final, uma reviravolta. O Goiás até começou demonstrando a mesma dificuldade inicial para criar, mas as substituições do técnico Sílvio Criciúma mudaram a história da partida. Ele sacou Toró e Patrick para promover as entradas de Thalles e Aylon.

E foi justamente o atacante emprestado pelo Internacional o cara a roubar a cena na Serrinha. O jovem anotou dois gols de cabeça e virou o jogo em um intervalo de 11 minutos. Primeiro, testou para o fundo das redes após levantamento de Juan. Por fim, ele desviou cruzamento preciso de Léo Sena para estufar as redes de Bruno Colaço e selar o placar de 3 a 2.