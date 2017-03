Deputados aprovam projeto que institui Passe Livre Estudantil em Anápolis

Parlamentares aprovam em segunda e definitiva votação na tarde desta terça-feira (21) o projeto nº 321/17, de autoria do Governo, que institui o programa Passe Livre Estudantil (PLE) nas cidades de Anápolis e Catalão. A ampliação do programa, que até o momento só contempla a Região Metropolitana de Goiânia, beneficiará 20 mil novos estudantes (15 mil em Anápolis e 5 mil em Catalão).

A escolha destes municípios deu-se pelo fato de que ambos já possuem programas que concedem aos estudantes meia gratuidade no uso do transporte coletivo urbano, o que diminui o impacto financeiro para o Estado. A despesa corrente da ampliação do programa está prevista em R$ 9 milhões para o exercício de 2017 e de R$ 10,5 milhões para o exercício de 2018.

O deputado Carlos Antonio (PSDB) agradeceu ao governador Marconi Perillo (PSDB) por ter estendido o programa Passe Livre Estudantil até Anápolis, município que o parlamentar representa. “Este é um sonho antigo dos estudantes de Anápolis. Estou muito feliz e mais feliz ainda está a comunidade estudantil e o povo de Anápolis. Muitos estudantes que tinham dificuldade de locomoção quando moravam longe da escola, agora poderão contar com este benefício”, disse.

O projeto agora segue para a sanção do governador Marconi Perillo.